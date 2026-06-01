元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月31日、自身のInstagramを更新。嵐への感謝の気持ちをつづりながら、プライベートな近況写真を公開しました。【写真】家族との近況ショット「いっぱい覚えてるよはぴねすずっっ」木下優樹菜さんは「嵐のみなさんの番組にはデビュー当初からたｯくさんお世話になりましたたくさん優しくあたたかいじってもらえたこと忘れませんそして中学生のやんちゃ時期は毎日みんなで