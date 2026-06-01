きのう5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催された。同日、千葉ロッテマリーンズの本拠地であるZOZOマリンスタジアムで開催されたプロ野球交流戦「千葉ロッテ×阪神」でも、嵐にちなんだ演出が実施され、その様子が球団公式SNSでも公開されている。【写真】「相葉ちゃんも喜んでますよ」嵐のメンバーカラーにライトアップされたZOZOマ