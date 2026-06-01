台風6号が沖縄に接近しています。台風は1日夜、沖縄や奄美を通過したあと、西日本や東日本に近づく予想で、厳重な警戒が必要です。沖縄本島ではまもなく、台風の暴風域に入る見込みで、暴風、波浪警報が発表になっています。台風6号は、沖縄本島の南にあって、比較的、ゆっくりとした速さで、北上しています。台風は1日夜、沖縄本島に最も近づく見込みです。2日の朝にかけて、奄美地方を通過したあと、進路を東よりに変えて、動き