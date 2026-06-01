円はいまだに安全通貨と言えるのか。元財務省審議官でDeNAチーフエコノミストの大矢俊雄さんは「『円の信認の低下』という言葉を聞くことが多くなったが、IMFが公表した2025年第2四半期データによると、円は2年前よりシェアが増えている。今後、増加を続ける経常収支黒字の活用が円の信認向上の鍵となる」という――。※本稿は、大矢俊雄『教養としての為替』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chombos