楽天は1日、6月11日の巨人戦で田原俊彦さんがセレモニアルピッチを行うと発表した。当日はセレモニアルピッチのほか、イニング間のイベントにも登場予定だ。▼ 田原俊彦さん「楽天イーグルス勝利のためにファンの皆さんと一緒にスタジアムを盛り上げます！僕も野球少年だったので、今からワクワクが止まりません。仙台には毎年コンサートで訪れていて、今年も8月20日にトークネットホール仙台にて「Dance with KING of IDOL 2026