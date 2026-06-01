1899年に牛丼を売り出してから125年以上、牛丼にこだわり続けてきた吉野家だが、牛丼に続く、「第2の柱」として打ち出したのが、「から揚げ」だ。なぜ「から揚げ」なのか、なぜ「から揚げ」でなければならなかったのか。その理由を河村泰貴会長が語る――。※本稿は、河村泰貴『どうしたらバイトから社長になれたんですか？』（プレジデント社）の一部を再編集したものです提供＝吉野家マジうまい、吉野家のから揚げ - 提供＝吉野