西武は1日、7月18日（土）、19日（日）に「ライオンズ夏祭り2026 Supported by SUNTORY」を開催すると発表した。プロ野球の試合がない日に球場を活用し、地域や沿線の皆さまにベルーナドームやライオンズに親しみを感じてもらおうと2022年から毎年開催している地域最大級のお祭りで、今年で5回目を迎える。特設ステージでは爆笑必至のお笑いライブを開催し、18日（土）は、テツandトモとクールポコ。、翌19日（日）にはクール