中日は1日、今冬開催の「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場する中日ドラゴンズジュニア選手のセレクション参加者の募集開始を発表した。大会は今回で22回目の開催となる。昨年は２勝１敗と好成績を収めたが、惜しくも目標としていた結果には届かなかったドラゴンズジュニア。今年こそは決勝リーグ進出、そして５度目の優勝を目指しチーム一丸となって活動していく。なお、今年の監督は引き続き球団OBの山北茂