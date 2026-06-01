ＭＬＢで選手の報酬総額に上限を設ける「サラリーキャップ制」の導入が議論される中、ガーディアンズのマイク・チャーノフＧＭが発した言葉が注目されている。２０２３年オフにドジャースが大谷翔平投手（３１）と１０年総額７億ドル（約１０１５億円）のメガ契約を締結し、翌２４年オフにはメッツがフアン・ソト外野手（２７）と１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝同）で過去最大だった大谷の契約を更新。年俸が