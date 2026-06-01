5月20日、北京で開かれた中ロ首脳会談。プーチン大統領は副首相5人と閣僚8人を引き連れる破格の布陣で臨んだ。だが念願のガスパイプライン「シベリアの力2」の承認は得られず、署名された40文書に石油・ガス関連は1件も含まれなかった。海外メディアは、ロシアの足元を見透かした習近平の冷徹な交渉ぶりを伝えている――。■何も得られなかったプーチン北京・人民大会堂のレッドカーペットに、軍楽隊が中国とロシアの国歌を響かせ