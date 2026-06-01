ロッテは1日、好評につき「マリーンズ ボンボンドロップシール」の 2次予約販売を 6月2日（火）12 時 00分からマリーンズオンラインストアで開始することになったと発表した。5 月22日から予約販売を開始し、球団 EC サイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど、大きな反響があった。今回、前回購入できなかったファンから多数の要望を受け、2次予約販売を実施する。今回販売するのは「チャンスくんデザ