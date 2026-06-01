５月３１日夜に日本テレビ系で放送されたサッカーの日本代表対アイスランド代表戦の平均世帯視聴率が１５・３％（関東地区、以下同）だったことが１日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人平均は１０・４％。瞬間最高は世帯１９・３％、個人１２・９％で、世帯は午後９時２３分、個人は同時刻と９時２２分に記録した。試合は現地１１日に開幕するＷ杯北中米大会の壮行試合として、東京のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で