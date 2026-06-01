■｢体の衰え｣まさかの正体は…「年を重ねたら、あっさりした粗食が一番」「卵はコレステロールが心配だから控えめに」……。献立を考えるとき、そんなことを考える人も多いのではないでしょうか。しかし、こうした「健康の常識」こそが、実は筋肉や血管の衰えを招く原因かもしれません。人生100年時代。いつまでも自分の足で歩き、元気に趣味や旅行を楽しむためには、年齢に合わせた食生活の「アップデート」が必要です。本稿では