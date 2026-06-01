ドジャースの山本由伸投手（２７）は３１日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点、１０三振３四死球で５勝目（４敗）を挙げた。防御率２・８６。チームは９―１で大勝し、３連戦を２勝１敗で勝ち越した。試合後、ロバーツ監督はエースを絶賛した。山本は制球に苦しみ、６回を投げ切ることが出来なかった。指揮官は「ファストボールの制球があまり良くなかったと思う。それ