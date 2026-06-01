BTSが、グローバル都市連携型キャンペーンでラスベガスを熱狂の渦に包んだ。BTSは2022年、ラスベガスで「THE CITY」プロジェクトを初めて展開した。アーティストのストーリーを都市空間に投影し、街全体をひとつの音楽体験空間として再創造する大規模プロジェクトだ。【写真】BTSメンバー、北米ツアー第1弾を終えて帰国！今回、約4年ぶりに開催された「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」（以下、「THE CITY ラスベガス」）は、「