SEVENTEENのすごさは、もはやアルバム売上やSNSの熱量だけでは語れない。世界のライブ市場で、実際にチケットを売り、観客を動員し、興行収益を生み出す力。【写真】「13人で戻ってくる」セブチの日本ファンミ今回、その数字によって、SEVENTEENが世界のライブ市場でトップクラスの存在になっていることが改めて示された。最近、米ビルボードが発表した「2026年半期ボックススコア報告書」によると、SEVENTEENが「トップツアー」チ