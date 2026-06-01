女優のイ・シヨンが家族と穏やかなひとときを過ごした。イ・シヨンは5月31日、自身のインスタグラムを更新。【写真】「離婚後に妊娠」イ・シヨン、元夫の反応「お兄ちゃんの運動会の応援に、おじいちゃんもおばあちゃんも家族総出で駆けつけました」と綴り、動画と写真を投稿した。投稿には、青空の下で生後7カ月の長女を抱く自身の姿や、長男が運動会で躍動する様子などが収められている。イ・シヨンの長男は、仁川（インチョン）