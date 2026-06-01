日本初の国産紅茶ブランドとして誕生した三井農林の日東紅茶(旧:三井紅茶)は、2027年に100周年を迎える。この節目を盛り上げるため、同社は約25年ぶりにチルド紙パック入りのフルーツティー「日東紅茶 りんご紅茶」を5月26日から関東地区のファミリーマートで先行発売した。10代や20代が日常的に利用する500ml紙パック商品の投入により、日東紅茶ブランドと若年層の新規ユーザーとの接点創出をめざす。日東紅茶100周年に向けた取り