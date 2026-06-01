教権の回復をテーマに掲げNetflixドラマ『鉄槌教師』が、ついに公開される。公開前から原作ウェブ漫画の人種差別、嫌悪表現、主演俳優の降板など、数々の問題があった作品だ。それにも関わらず、制作側は「現代に必要な物語だ」を強調し、正面突破を選んだ。【写真】『鉄槌教師』、代打の俳優にも風当たりが強く議論を乗り越え、教壇に立った『鉄槌教師』がどのような評価を受けるのか、関心が集まっている。来る6月5日、ドラマ『