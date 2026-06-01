セブン‐イレブンは、「辛ラーメン」で知られる農心ジャパンの「サバル麺」シリーズから、日本初上陸となる3フレーバー「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」を、6月2日から順次先行発売する。【サバル麺シリーズ 日本初上陸の3品】〈どんぶりタイプのカップ麺「サバル麺」シリーズ〉「サバル麺」は、農心ジャパンの主力ブランド「辛ラーメン」の発売に先駆け、1982年に韓国で発売し、韓国のカップ麺文