【星のカービィ カービィフレンズ6】 11月 発売予定 価格：396円 バンダイは、食玩ソフビ人形「星のカービィ カービィフレンズ6」を11月に発売する。価格は1個396円。また、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月1日13時より予約受付を開始する。価格は12個入り4,752円。 本商品は「カービィフレンズシリーズ」の第6弾で、さまざまな姿