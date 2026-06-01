【ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！】 11月 発売予定 価格：1個385円 バンダイは、食玩「ピカチュウマスコット＆ビスケット ピカチュウだらけのホリデー！」を11月に発売する。価格は1個385円。 本製品は、笑ったり、食べたり、遊んだり、眠ったりと色々な表情をしたピカチュウのマスコットが収録されている。 「ホリデӦ