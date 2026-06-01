【プルバックハトカー THE BEST！】 6月5日 発売予定 価格：1個400円 キタンクラブは、カプセルトイ「プルバックハトカー THE BEST！」を6月5日に発売する。価格は1回400円。 本製品は全高約50mmのプルバック機構を搭載したハトのおもちゃ。後ろに引くと勢いよく走り出し、首を前後へ揺らしながら走行する。2016年に発売されたものを復刻したものとなっている。