元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜（３８）が、最新姿を公開した。３１日までに自身のインスタグラムを更新し、「お待たせしました！！ブラキャミが完成ラクな着け心地とバストのホールド感どちらも叶えてくれます」と自身がプロデュースするブランドのキャミソールを着用した姿をアップした小嶋。複数の撮影ショットでデコルテまわりを大胆に出し、抜群スタイルや美脚を披露している。この投稿