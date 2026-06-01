２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが１日、都内で行われたエニタイムフィットネスのクールジム宣言発表会に出席した。２月に行われたミラノ・コルティナ五輪のペアのフリーで、大逆転優勝を果たした三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組に対し、テレビ中継で解説を務めた高橋さんが「なんてきれいなんでしょう！」「すごい、すごい、すごい、