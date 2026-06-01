◆米大リーグカージナルス―カブス（３１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が３１日（日本時間１日）、敵地のカージナルス戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、４打数無安打だった。試合に敗れ、７カードぶりの勝ち越しはならなかった。初回１死一、二塁の先制機では内角高め直球を打ち上げて遊飛。４回先頭では甘い初球直球を打って左直。６回１死と８回２死では２打席連