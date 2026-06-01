自社が関与する裁判で裁判官に許可を得ず法廷内でのやりとりを録音をしていたとして、電力会社などの企業がお詫びを発表するケースが相次いでいます。企業の発表などによれば、各社の無断録音の目的は似通っており、自社に関する民事訴訟で裁判のやり取りを正確に記録する目的だったようです。そもそも、なぜ法廷内でのやりとりを録音してはいけないのでしょうか。簡単に解説します。●裁判官の許可があれば録音できる法廷内での録