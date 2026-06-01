松竹は１日、歌舞伎俳優の７代目尾上菊五郎が６月歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部「華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）」を体調不良で休演すると発表した。「華舞於河賑俄獅子」は中村歌六、中村萬壽、中村又五郎、中村錦之助、中村獅童、中村時蔵、中村歌昇、中村萬太郎、中村種之助、中村米吉、中村隼人ら本名が小川姓の播磨屋、萬屋の俳優が集結する舞踊。松竹によると、７代目菊五郎の休演にともない、代役は立て