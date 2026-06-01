「結婚するとは思わなかったけど、"あ、ずっと一緒にいる人かも"って思いました」──夫で競馬騎手・三浦皇成（36）と出会った頃の印象をこう語るグラビアアイドル・ほしのあき（49）。【写真を見る】ほしのあき（49）の現在の姿。夫婦でトレーニングに励む姿ほか、夏祭りで娘と手をつなぐ三浦とほしのなどほしのが13歳年上で、2014年には夫の浮気疑惑も報じられ、一時は「離婚秒読み」とも言われた夫婦だ。しかし、5月8日には茨