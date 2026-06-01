あなたは読めますか？突然ですが、「凋落」という漢字読めますか？かつての勢いが失われる様子を表現する際に使われる言葉ですが、日常的に書く機会は少ないため、いざ提示されると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちょうらく」でした！「凋落」とは、花や葉がしぼんで落ちることを意味します。そこから転じて、盛んだった勢いが衰えることや、境遇が落ちぶれることを指す言葉として使われ