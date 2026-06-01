未明の住宅火災で、高齢夫婦とみられる2人が死亡しました。警察と消防によりますと、午前0時15分ごろ、名古屋市中川区で「民家が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。消防車などあわせて22台が出動し、火は約6時間半後に消し止められましたが、火元の木造2階建て住宅1棟が全焼しました。警察と消防によりますと、焼け跡から高齢の男女2人が心肺停止の状態で見つかり搬送先で死亡が確認されました。この家には職業不詳の山