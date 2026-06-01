松竹は1日、6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）』の鳶頭に出演を予定していた七代目尾上菊五郎（83）が、体調不良のため休演すると発表した。【写真】今年1月には…子どもたちに優しく微笑む姿をみせていた尾上菊之助■報告全文歌舞伎座「六月大歌舞伎」、七代目尾上菊五郎休演のお詫び平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於