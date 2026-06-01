ソフトバンクグループのロゴ週明け1日の東京株式市場でソフトバンクグループ（SBG）の時価総額が47兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となった。人工知能（AI）関連事業への積極的な投資が株価を押し上げた。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となった。SBG株の1日午前終値は前週末終値比768円高の8259円だった。トヨタ株は147円安の2895円で、時価総額は46兆円弱だった。