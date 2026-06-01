自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）は1日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。