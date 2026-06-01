ロッテは「マリーンズボンボンドロップシール」の2次予約販売を2日正午からマリーンズオンラインストアで開始すると発表した。5月22日から予約販売を開始し、球団ECサイトで販売した「チャンスくんデザイン」が即日完売となるなど大きな反響があり、多数の要望を受け、2次予約販売を実施することになった。今回販売するのは「チャンスくんデザイン」で、コアラのマーチに登場するチャンスくんが、さまざまな表情とポーズで