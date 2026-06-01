相続は、残された財産を分ける手続きであると同時に、亡くなった人がどのように晩年を過ごしたのかを知る時間でもあります。昔から「資産家」と言われていた家でも、長い老後の生活費や医療費、介護費、不動産の維持費によって、財産が大きく減っていることがあります。家族の記憶の中の資産額と、実際の残高が一致するとは限りません。「うちは資産家の家系だから」…親族が信じていた“5億円”浩二さん（仮名・35歳）は、90歳で