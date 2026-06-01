他人名義で架空の建物共済契約を結び、虚偽の請求書などを偽造して現金約104万8000円をだまし取ったとして、有印私文書偽造と行使、詐欺などの疑いで、共済組合の元職員の男が29日、逮捕されました。逮捕されたのは三重県鈴鹿市伊船町の元・共済組合職員で無職の谷口孝夫容疑者（43）です。警察の調べによりますと、津市内の共済組合の職員だった谷口容疑者は、他人名義で架空の建物共済契約を結び、2024年12月に架空の落雷事故で