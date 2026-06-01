三重県四日市市に住む女性が、大阪府警の警察官や検事を名乗る人物から「暗号資産を調べることで無実を証明できる」などと言われ、電話で指示されるまま、あわせて約1280万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察では特殊詐欺事件として調べています。特殊詐欺の被害に遭ったのは四日市市の40代の女性です。警察の調べによりますと今年3月、女性の携帯電話に大阪府警の警察官を名乗る人物から電話があり、「逮捕した男が、あ