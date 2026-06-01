プロとアマチュアを含めた県内のゴルファーナンバーワンを決める三重県オープンゴルフ選手権の決勝ラウンドが5月29日に、三重県亀山市にあるローモンドカントリー倶楽部で行われました。三重県オープンゴルフ選手権は今年で47回目を迎える伝統のある大会で、28日と29日の2日間、36ホールで競われました。29日の決勝ラウンドには、前日の予選ラウンドを勝ち抜いたプロ・アマ合わせて80人が出場しました。競技の結果、永澤翔選手が決