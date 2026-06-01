夏のインターハイの出場権をかけた、三重県高校総体サッカー男子の決勝戦が行われ、四日市中央工業高校が海星高校を下し、2年連続で優勝。32回目のインターハイ出場を決めました。試合は、両チームとも無得点のまま迎えた後半25分に四日市中央工業の17番篠原がゴールを決め、先制。最後までその1点を守り切った四日市中央工業が2年連続で優勝、32回目のインターハイ出場を決めました。なお、女子の決勝も行われ、3対0で青山高校が