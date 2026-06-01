2026年6月1日の『徹子の部屋』に八代目 尾上菊五郎さんが登場。昨年5月の襲名での出来事や、息子との関係について語ります。今回は菊五郎さんが襲名前（尾上菊之助）にこれまでの道のりを語った『婦人公論』2025年2月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。