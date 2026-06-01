世界初の「“観音開き”スライドドア」搭載ミニバン！中国発のプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」が、大型のラグジュアリー電動ミニバン「ZEEKR 009」を日本国内へ正式に導入すると決定し、多くの自動車ファンの間で話題を呼んでいます。しかし彼らの本拠地である中国市場においては、さらに常識破りの全く新しい概念で開発されたモデルがすでに発売されています。【画像】超カッコイイ！ これが世界初の「“観音開き