ラリージャパン、5月開催と広域連携で新たな局面へトヨタ陣営の戦いを振り返る2026年5月28日から31日、「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」が開催されました。現在の体制で5年目となる今大会は、秋から初夏へ日程を変更。名古屋でのデモラン実施など、大会規模の拡大が図られています。この記事では、ラリージャパンの現状や課題を前半に、後半ではエルフィン・エバンス選手が制したトヨタ陣営の戦いを振り返り