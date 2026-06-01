WILLER ACROSSと株式会社SYCompanyは、シンガーソングライター・山本彩のソロデビュー10周年を記念したファンミーティング「山本彩 ファンミーティング in 沖縄 ～みんなで遊べばたのシーサー☆～」を、2026年11月7日・8日の1泊2日で開催することを発表した。 参考：映画館で“ゼロ距離”体験を実現する『Immersive Zero』始動BALLISTIK BOYZのファンクラブ限定試写会