瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。昼過ぎも日差しが届きますが、夕方からは湿った空気の影響で曇りになるでしょう。夜は次第に雨雲が広がり、雷を伴うところがある見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で30度、高松で31度でしょう。 2日は台風6号の影響で雨が降り、激しく降るところがある見通しです。雷を伴うおそれがあります。強風や高波などにも十分に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津