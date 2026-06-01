国内腕時計メーカーのケンテックスジャパンが、海上自衛隊の護衛艦「かが（DDH-184）」をモチーフにした特別仕様の腕時計『JSDFソーラースタンダード 海上自衛隊 護衛艦「かが」モデル S715M-20』を5月30日に発売することが発表された。99本限定生産となる。 （関連：【画像】護衛艦「かが」をモチーフにした腕時計（詳細画像有）） 護衛艦「かが（DDH-184）」は、いずも型護衛艦