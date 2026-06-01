共働き家庭にとって、大きな支えのひとつである保育園。普段、園では給食が出るところが多いのではないでしょうか。ただ、「遠足の日は特別にお弁当持参」という園もあるようで、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『親は働いていて忙しいとわかっているのに、お弁当を作らせたうえに、早い時間に集合させるってどういうつもり？しかも暑くなる時期は、お弁当が傷むよね？「保育園で給食を食べたほうが安全だと思