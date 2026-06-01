子どもがふとした瞬間に口にする強い言葉に、戸惑った経験はないでしょうか。家では教えていないはずなのに、どこで覚えたのか気になるものです。今回は、幼稚園児の言葉づかいをめぐる悩みと、ママたちのさまざまな対応について考えます。『幼稚園に通う子どもの言葉づかいが荒い。「あっちいけ！」みたいなことを言うのだけれど、家で親が言ったことはない。いいことも悪いこともいろいろ覚えてくるけれど、悪いことが目立ってい