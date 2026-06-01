今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『宙に浮くナポリタン！ 食べられる食品サンプルを作ってみた！【ゆっくり】【サイエンスクッキング #19】』というしうさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）食品サンプルで宙に浮いてるスパゲッティーをよく見ますよね！ フォークが空中に浮かんでいて、食べているようすを表現しているものです。 アレ、本物のスパゲッティーで再現することはできるのでしょうか？