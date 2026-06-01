北海道北見市の国道でトラックと乗用車が衝突する事故があり、３人がけがをしました。警察は、いずれかの車両が対向車線にはみ出したとみて調べています。乗用車の前方部分がすっかりつぶれていて、事故の衝撃の大きさが分かります。事故があったのは、北見市仁頃町の国道３３３号です。６月１日午前６時前、走行中のトラックと対向車線を走行する乗用車が正面衝突しました。この事故で、トラックを運転していた男性と乗用車に乗っ